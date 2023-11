Reklama

Katarzyna Skrzynecka w rozmowie z Party.pl opowiedziała o zaskakującym wydarzeniu, do którego doszło na jej przyjęciu ślubnym! Jurorka programu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" i Marcin Łopucki w 2009 roku wzięli ślub cywilny, a na weselu pary bawiło się sporo znanych przyjaciół aktorki. Według medialnych informacji byli tam m.in. Piotr Gąsowski, Agustin Egurrola, Anna Korcz oraz Robert Rozmus.

Katarzyna Skrzynecka w rozmowie z nami wspominała piękną uroczystość sprzed lat, a przy okazji opowiedziała o zaskakującym wydarzeniu, do którego doszło już w sali weselnej! Nie uwierzycie, co stało się z jej suknią ślubną! Taka wpadka to chyba największy koszmar każdej panny młodej! Jak wspomina to jurorka "TTBZ"? Posłuchajcie sami!

Katarzyna Skrzynecka wyszła za mąż w 2009 roku.

