Katarzyna Skrzynecka od 40 lat obecna jest na polskiej scenie artystycznej. Znana aktorka i piosenkarka, której życie zawodowe od dawna przyciąga uwagę mediów, równie chętnie dzieli się swoim życiem prywatnym. Od 2009 roku jej mężem jest Marcin Łopucki – sportowiec i trener fitness. W 2011 roku na świat przyszła ich córka – Alikia Ilia. Skrzynecka nie ukrywa dumy ze swojej rodziny i regularnie publikuje zdjęcia w mediach społecznościowych, które spotykają się z ogromnym zainteresowaniem jej fanów. Najnowsze wywołały spore poruszenie.

Katarzyna Skrzynecka relacjonuje greckie wakacje

Pod koniec wakacji Katarzyna Skrzynecka wraz z mężem i córką udała się na zagraniczny wypoczynek do Grecji. Aktorka chętnie dzieliła się wrażeniami z wyjazdu na swoim profilu w mediach społecznościowych. Jednym z najczęściej komentowanych materiałów były fotografie wykonane podczas rodzinnego obiadu, z których jedno szczególnie przyciągnęło uwagę internautów – zdjęcie, na którym pozuje z 13-letnią Alikią Ilią.

Fani przecierają oczy na widok córki Skrzyneckiej

Fani nie mogli uwierzyć własnym oczom, kiedy zobaczyli wspólną fotografię Katarzyny Skrzyneckiej i jej córki. Obie ubrane były w eleganckie, kwieciste sukienki, a tło stanowiły malownicze greckie krajobrazy. Uwagę zwróciła nie tylko uroda Alikii, ale i jej wzrost. Córka Katarzyny Skrzyneckiej w wieku 13 lat wyraźnie przerosła swoją mamę. Internauci nie kryli zdumienia, a w komentarzach pojawiły się liczne uwagi na temat ich wyglądu i podobieństwa, pisząc m.in.:

Ale jesteście piękni, kolorowi. Aż chce się patrzeć i patrzeć

Czy ja dobrze widzę? Córcia już Panią przerosła, Pani Kasiu?

Córka mamę przerosła wzrostem, ale uroda po mamusi

Pojawiały się także porównania do sióstr:

Jak siostry, a nie matka z córką

Nie zabrakło również słów uznania dla stylu – zarówno Katarzyny, jak i jej córki – za dobór sukienek i ogólny wizerunek.

Katarzyna Skrzynecka wyprawiła 30. urodziny pasierbicy

Pod koniec lipca cała rodzina Katarzyny Skrzyneckiej miała powód do świętowania i to nie byle jaki - 30. urodziny Pauli, pasierbicy aktorki. Skrzynecka pochwaliła się w nawet sieci zdjęciem ze wspólnego świętowania i złożyła Pauli serdeczne życzenia. Artystka jest niezwykle blisko z córką swojego męża, a w jednym z wywiadów dla magazynu "Gala" przyznała:

Jestem dla mojej starszej córki mamą. Kocham ją tak samo, jak moją młodszą córkę. I my się bardzo w życiu wspieramy. Wiem, że takie podejście nie jest częste, ale w naszej rodzinie tak właśnie jest

