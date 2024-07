Katarzyna Skrzynecka w końcu dostała wymarzone unieważnienie kościelnego ślubu z pierwszym mężem Zbigniewem Urbańskim. Starała się o nie 6 lat!

Reklama

Moja sprawa została pomyślnie zakończona i myślę, że zarówno ja, jak i były mąż będziemy mogli sobie niezależnie życie układać - skomentowała w Super Expressie.

Teraz może w końci drugi raz powiedziać „tak” Marcinowi Łopuckiemu, tym razem przed ołtarzem! Para wzięła ślub cywilny w 2009 roku. W 2011 urodziła się ich córeczka Alikia. Do szczęścia brakowało im tylko sakramentu małżeństwa. Ale (jak donosi „Super Express”) już we wrześniu odbędzie się wyczekiwana ceremonia kościelna, a zaraz potem podróż poślubna do Grecji.

Zobacz na Polki.pl: To już definitywny koniec małżeństwa Katarzyny Skrzyneckiej



Reklama