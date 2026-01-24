Katarzyna Pakosińska, znana szerokiej publiczności z występów w Kabarecie Moralnego Niepokoju, podczas niedawnej rozmowy w podcaście "W Parach" prowadzonym przez Aleksandrę Grysz i Tomka Tylickiego decydowała się wrócić pamięcią do wspomnień i opowiedzieć na nowo o rozstaniu, z którym zmierzyła się 15 lat temu.

Katarzyna Pakosińska zaskoczyła wyznaniem po 15 latach

Katarzyna Pakosińska po raz pierwszy po 15 latach ujawniła szczegóły swojego odejścia z Kabaretu Moralnego Niepokoju. W 2011 roku, ku zaskoczeniu fanów i kolegów z grupy, artystka opuściła zespół. Teraz zdradziła, jakie emocje towarzyszyły jej w tamtej sytuacji.

Jak zaznaczyła Pakosińska, decyzja o rozstaniu nie była pochopna i dojrzewała w niej już wtedy od dłuższego czasu. Przyznała, że nie miała odwagi, by otwarcie przyznać się przed zespołem do potrzeby zmiany.

Wiedziałam, że jest jakieś przyduszenie tematu, że chcę robić inne rzeczy. Czasami wsiadałam, kopałam na przykład w oponę busa, oczywiście wsiadałam, jechałam, grałam, ale wiedziałam, że coś mnie gnało do przodu. (...) Nie miałam do końca odwagi, żeby to tak na głos powiedzieć. wyznała gwiazda

W szczerej rozmowie zdecydowała się również powiedzieć, jak z perspektywy czasu patrzy na tak ważną decyzję, która w dużym stopniu wpłynęła na jej dalsze życie.

Zdarzyła się taka sytuacja, jaka się zdarzyła i się wtedy okopałam i się skończyło tak, jak się skończyło. Teraz uważam, że najlepiej na świecie, bo nie robiłabym tak cudownych rzeczy zawodowych, które robię teraz i na pewno jestem w 100% przekonana, nie miałabym rodziny. przekazała Pakosińska

Tak na decyzję o odejściu zareagowali członkowie kabaretu

Decyzja Katarzyny Pakosińskiej była dla jej scenicznych partnerów niemałym zaskoczeniem. Mikołaj Cieślak, z którym występowała przez lata, w wywiadzie dla serwisu Plejada przyznał, że całe rozstanie było dla niego kompletnie niezrozumiałe.

Uważam, że to wcale nie musiało się wydarzyć i spokojnie moglibyśmy do dzisiaj razem występować. Ale może nagromadziło się zbyt wiele spraw, których nie zdążyliśmy w porę sobie wyjaśnić. Szkoda, bo byliśmy ze sobą zżyci i personalnie, i scenicznie. przekazał kabareciarz

W trakcie najnowszego wywiadu Pakosińska nie nawiązała bezpośrednio do relacji z byłymi kolegami z kabaretu, choć jasno wyraziła, że jej decyzja o odejściu z grupy była podyktowana potrzebą samorealizacji i troski o własne życie prywatne. W późniejszych latach gwiazda sprawdziła się między innymi w roli prowadzącej "Pytania na śniadanie".

Zobacz także: