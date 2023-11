Katarzyna Olubińska, którą widzowie doskonale znają z Dzień Dobry TVN przeżywa dramat! Dziennikarka, która zaledwie kilka dni temu przeprowadziła wywiad z Anną Lewandowską, zamieściła w sieci wstrząsający wpis, w którym prosi swoich fanów o modlitwę. Olubińska została uwięziona na morzu przez szalejący sztorm. Zobaczcie, co napisała na Facebooku!

Katarzyna Olubińska, autorka bloga "Bóg w wielkim mieście" opublikowała na Facebooku dramatyczny wpis, w którym prosi swoich fanów o duchowe wsparcie. Dziennikarka jest uwięziona na promie u wybrzeży Szwecji.

Jestem uwięziona przez sztorm na morzu u wybrzeży Szwecji na polskim promie razem z innymi pasażerami. Mieliśmy dopłynąć dziś o 12 w południe ale wiemy już, że przynajmniej do jutra do 12 to się nie uda. Tkwimy na morzu pośrodku szalejącego sztormu. Módlcie się nas o bezpieczny powrót. Ufam Bogu, że wrócimy bezpiecznie do domu - napisała na portalu społecznościowym.