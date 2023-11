Anna Lewandowska w DDTVN o walce z hejtem i o Klarze

W rozmowie Kasi Olubińskiej z Anną Lewandowską nie mogło zabraknąć tematu Klary! Dziennikarka DDTVN zapytała trenerkę, jak chce wychować swoją małą córeczkę.

Chciałabym, żeby moja córka miała duży szacunek do ludzi. Żeby nabyła pewne wartości, które były nam w domu wpajane, a uważam, że nasi rodzice nas bardzo dobrze wychowali. Ważne są relacje, ważni są ludzie, szacunek, to co jest teraz, to co jest tu. Myślę, że to jest najważniejsze, żeby była dobrym człowiekiem - zdradziła Ania Lewandowska.