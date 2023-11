Zmiany na scenie politycznej! Ryszard Petru nie jest już liderem Nowoczesnej. Polityk przegrał w wyborach partyjnych z Katarzyną Lubnauer.

Przewodniczącego partii wybierało ponad 300 delegatów. O stanowisko ubiegali się Ryszard Petru i Katarzyna Lubnauer. Walka była zacięta bowiem Petru otrzymał 140 głosów, a Lubnauer 149.

Jaką wizję partii ma nowa liderka Nowoczesnej?

Jej przemówienia nie słuchał jednak Ryszard Petru, bowiem zabrakło go już na sali. Jak jego nieobecność skomentowała nowa liderka?

Co dalej z karierą Petru w polityce?

- Nigdzie nie uciekam, z Nowoczesnej nie odchodzę, wbrew plotkom, które się pojawiły. Jestem lekkim optymistą, co do przyszłości i co do przyszłości Polski - mówił polityk w rozmowie z dziennikarzami.