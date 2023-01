Katarzyna Grochola pokazała wnuka. Syn Doroty Szelągowskiej wyrósł na prawdziwego przystojniaka

Katarzyna Grochola opublikowała na Instagramie wyjątkowe zdjęcie ze swoim wnukiem. Antoni, syn Doroty Szelągowskiej, od dłuższego czasu udziela się aktorsko i obecnie można oglądać go w politycznym musicalu, zatytułowanym "1989". Niedawna premiera tego dzieła zbiegła się w czasie z pobytem pisarki w szpitalu. Przypomnijmy, że przed świętami Katarzyna Grochola przekazała, że jest po operacji nowotworu płuc. Jak widać właśnie teraz babcia znalazła czas na to, by wreszcie móc zobaczyć wnuczka na deskach teatru. Zachwycona pochwaliła się wspólnym zdjęciem z Antonim. Syn Doroty Szelągowskiej skradł serca internautów, ale fani zwracają też uwagę na wygląd Katarzyny Grocholi.

Katarzyna Grochola pokazała zdjęcie z wnuczkiem. "To wnuk czy syn?"

Katarzyna Grochola jest jedną z najpopularniejszych polskich pisarek. Choć jest aktywna w mediach społecznościowych, to jednak wiadomościami ze swojego osobistego życia dzieli się raczej rzadko. Co prawda na profilu w mediach społecznościowych pisarki można znaleźć jej zdjęcia z mężem, córką, czy wnuczkiem Antonim, ale autorka powieści "Ja wam pokażę!" mocno selekcjonuje to, co chce fanom udostępnić. Teraz, pod wrażeniem gry aktorskiej syna Doroty Szelągowskiej, pochwaliła się, że wreszcie mogła zobaczyć go w musicalu "1989". Do zdjęcia z wnukiem dodała krótki wpis, pełen zachwytu:

- Oj ludzie… fantastyczny spektakl "1989" i mój cudowny wnuk, który tamże też wymiata - napisała Katarzyna Grochola.

Zobacz także: Dorota Szelągowska podsumowała rok. Zdiagnozowano u niej nowotwór

Internauci entuzjastycznie zareagowali na wpis Katarzyny Grocholi. Wśród komentarzy pojawiły się także te od osób, które już miały okazję spektakl widzieć. Fani nie kryją zachwytu nad samym musicalem, jak i grą aktorską wnuczka pisarki.

- Byłam, widziałam, Antek REWELACYJNY!!! - napisała Magda Steczkowska. - Pozytywny mit! Ależ go potrzebowałem... Fantastyczny - napisał prezenter Piotr Jacoń.

Wielu komentujących skupiło swoją uwagę także na podobieństwie pomiędzy babcią a wnuczkiem, a niektórzy zauważają, że na zdjęciu Katarzyna Grochola ma wyraźnie mniej lat.

- Ma Twoje oczy!!! - Wnuk czy syn? Gratuluję z całego serca! - I te Wasze iskierki w oczach! Niech nigdy nie gasną - piszą fani.

Zobacz także: Tata Dody trafił do szpitala. Co dzieje się z Pawłem Rabczewskim? Piosenkarka komentuje

Przypomnijmy, że tuż przed świętami Katarzyna Grochola przekazała, że wykryto u niej raka płuc. Pierwsze wieści o jej chorobie pojawiły się na krótko wcześniej, za sprawą felietonu Doroty Szelągowskiej. Prezenterka i specjalistka od wnętrz wspomniała w nim o tym, że jej mama ma raka. Fani zalali pisarkę pytaniami i wiadomościami pełnymi otuchy. Choć ona sama przez pewien czas milczała na temat swojego zdrowia, zdecydowała się wyjaśnić internautom, co się z nią dzieje. Po pewnym czasie opublikowała krótki filmik, nagrany na szpitalnym korytarzu. Katarzyna Grochola poinformowała wtedy, że jest po dwóch operacjach i nie zamierza się poddać rakowi, czym zachwyciła internautów. Wielu z nich jest pod wrażeniem pozytywnego nastawienia pisarki do choroby.

Najnowsze zdjęcie Katarzyny Grocholi z wnuczkiem pokazuje, że pisarka zamierza czerpać z życia pełnymi garściami.

Tomasz Urbanek/East News

VIPHOTO/East News/Instagram/@dotindotin