Katarzyna Grochola opublikowała wstrząsające zdjęcie! Leży przy plamie krwi... "Uratowali mi życie"

Kilka lat temu Dorota Szelągowska w programie "W roli głównej" opowiedziała o swoim trudnym dzieciństwie. Gwiazda TVN w rozmowie z Magdą Mołek nazwała swojego ojczyma alkoholikiem i pedofilem. Dorota Szelągowska nie ukrywała wówczas, że wydarzenia sprzed lat mocno odbiły się na jej życiu. Działy się różne złe rzeczy. Ale nie oddałabym tego, ponieważ to mnie zbudowało. Jakbym mogła cofnąć czas, jakbyś powiedziała: "Hej, możesz cofnąć czas. Nie będziesz miała ojczyma alkoholika, który był pedofilem. Nie będziesz miała rozwodu rodziców, nie będziesz miała różnych rzeczy, ucieczek z matką z domu, bo ojczym postanawia zrobić coś złego..." - nie oddałabym tego za nic - mówiła wówczas Dorota Szelągowska. Teraz głośne wyznanie córki skomentowała Katarzyna Grochola! W najnowszym wywiadzie z pisarką padły wstrząsające słowa... Katarzyna Grochola opowiedziała o mężu pedofilu Katarzyna Grochola w wywiadzie dla magazynu "Viva!" opowiedziała o swoim drugim małżeństwie i przyznała, że stworzyła swojej córce piekło. Nic o nim nie wiedziałam. Nie wiedziałam, że pije, że jego poprzednia żona uciekła. To była ciężka szkoła życia. Tylko trzy lata, które bardzo wpłynęły na moje i Doroty życie. Ona miała gorzej, bo była dzieckiem, a ja – że się tak wyrażę – to piekło jej stworzyłam, przenosząc ją z Warszawy w kompletnie nieznaną sytuację pod Grodzisk Mazowiecki półtora kilometra do kolejki WKD - zdradziła w rozmowie z magazynem. Katarzyna Grochola zdradziła, że dopiero po 12 latach od rozstania dowiedziała się, że jej drugi mąż był pedofilem. Pisarka zapewnia jednak, że mężczyzna nie krzywdził jej córki. Jak zareagowała na pytanie dziennikarza, skąd wie, ...