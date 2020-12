Katarzyna Grochola jakiś czas temu otwarcie przyznała, że była w związku, w którym doświadczyła brutalnej przemocy. Jej dramat trwał kilka lat, a pisarka długo nie potrafiła się z niego wyrwać. Gwiazda ostatnio była gościem programu "Dzień dobry TVN", w którym opowiedziała więcej szczegółów dotyczących jej tragedii. To, czego doświadczyła jest naprawdę wstrząsające.

Katarzyna Grochola opowiedziała o swoim toksycznym związku. Pisarka przeżyła piekło

Pandemia koronawirusa spowodowała, że od wielu miesięcy większość naszego życia spędzamy w domach. Okres izolacji niestety sprzyja rozwojowi przemocy domowej, a ofiary nie mając szansy wyjścia do ludzi, pogłębiają się w swojej tragedii. Właśnie ten temat był ostatnio poruszany w programie "Dzień dobry TVN", gdzie gościem śniadaniówki była Katarzyna Grochola.

Pisarka doskonale wie, co oznacza przemoc. Doświadczała jej przez kilka lat - jej parter znęcał się nad nią, a do tego po 12 latach od zakończenia związku Katarzyna Grochola dowiedziała się, że był też pedofilem. Jakiś czas temu w wywiadzie dla "Vivy!" pisarka zapewniła jednak, że mężczyzna nie molestował jej córki, Doroty Szelągowskiej, jednak krzywdził ją w zupełnie inny sposób.

Nic o nim nie wiedziałam. Nie wiedziałam, że pije, że jego poprzednia żona uciekła. To była ciężka szkoła życia. Tylko trzy lata, które bardzo wpłynęły na moje i Doroty życie. Ona miała gorzej, bo była dzieckiem, a ja – że się tak wyrażę – to piekło jej stworzyłam, przenosząc ją z Warszawy w kompletnie nieznaną sytuację pod Grodzisk Mazowiecki półtora kilometra do kolejki WKD - mówiła w rozmowie z magazynem.

Teraz w rozmowie z "Dzień dobry TVN" gwiazda opowiedziała, jakiego rodzaju przemocy ona doświadczyła.

Przypominam sobie sytuację, kiedy mój oprawca wyrwał spode mnie krzesło i uderzył mnie nogą krzesła, które pękło, w kark. W tym momencie zadzwonił dzwonek do drzwi i zjawili się nasi znajomi z Książenic. Weszli do domu, ja nie wiedziałam, co się dzieje, trzymałam się za kręgi. On powiedział: "Kasieńka się uderzyła, muszę jej przyłożyć lód". Ja nagle poczułam się taka zaopiekowana, a oni byli zachwyceni, że on jest dla mnie tak miły - powiedziała Katarzyna Grochola w "Dzień dobry TVN".

Strach i paraliż przed oprawcą był jednak na tyle silny, że pisarka nawet gdy odważyła się w końcu pójść na policję i opowiedzieć o swoim dramacie, na koniec rozmowy z funkcjonariuszem odwołała wszystkie zeznania.

Ja również byłam na policji z przyjacielem mojego męża. Złożyłam doniesienie, miałam świeże ślady od duszenia na szyi. Pod koniec rozmowy natychmiast to odwołałam. Nie pozwoliłam spisać protokołu. Świadomość, że wrócę do domu, gdzie on będzie i dowie się o tym, była paraliżująca - mówiła w "Dzień dobry TVN".

Katarzyna Grochola przyznała, że długo racjonalizowała zachowanie mężczyzny, starała się go wybielić, a złe myśli odpychała od siebie. Dopiero w momencie, gdy została wyrzucona z domu bez żadnych oszczędności, zdała sobie sprawę, że tak naprawdę żyła w klatce. Gwiazda przyznała, że miała poczucie ogromnego wstydu, dlatego nie zwierzała się nikomu ze swoich problemów.

Właściwie, gdyby nie moja córka, to trwałoby dłużej. Nie był to mój pierwszy związek, nie miałam z tym facetem dzieci, jakichkolwiek wspólnot. Wydawało się, że wszystko przebiegnie łatwiej. Nie przebiegło - przyznała Katarzyna Grochola.

Na koniec pisarka zaapelowała do osób, które są ofiarami przemocy, aby nie wstydziły się prosić o pomoc.

Nie wstydźcie się. Mówcie o tym przyjaciółce, bratanicy, koledze, matce, ojcu, komukolwiek. Trzeba iść do psychologa, terapeuty, kogoś, kto być może był w takiej sytuacji - radziła Katarzyna Grochola.

Katarzyna Grochola opowiedziała o swoim toksycznym związku. Doświadczała przemocy fizycznej i psychicznej.

East News

Pisarka była bita i poniżana, a jej koszmar trwał kilka lat. Przyznała, że gdyby nie jej córka, jej dramat najprawdopodobniej trwałby dłużej.