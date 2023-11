Dorota Szelągowska może liczyć na pomoc swojej mamy w opiece nad dzieckiem? Gwiazda TVN zaledwie dwa tygodnie temu po raz drugi została mamą - jako pierwsi przekazaliśmy radosne informacje o narodzinach maleństwa. Na świecie pojawiła wówczas jej córeczka Wanda. Już następnego dnia świeżo upieczona mama potwierdziła nasze doniesienia i opublikowała wpis na Facebooku.

Bardzo dziękuję za wszystkie gratulacje i życzenia ❤ ❤ ❤ Wanda jest z nami od niedzieli ( obchodzi urodziny razem z HGTV Polska - to chyba jakiś znak ☺️) jest śliczna, zdrowa i cudowna. Tryb "matka" włączony, wracam do formy, ściskam Was ogromnie- napisała wówczas gwiazda TVN.