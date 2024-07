Ostatnie miesiące Katarzyna Glinka spędziła w cieniu show-biznesu. Powodem rezygnacji z większości wydarzeń publicznych była ciąża, która stała się dla aktorki najważniejsza. Katarzyna zamiast pojawiać się na salonach wolała spokojnie przygotowywać się do upragnionego porodu. W grudniu trafiła do szpitala (czytaj: Ciężarna Glinka trafiła do szpitala), ale na szczęście wszystko zakończyło się pozytywnie i wczoraj Glinka została mamą.

Reklama

Informację o porodzie przekazała mama Katarzyny, Krystyna Glinka, która na swoim profilu na Facebooku dodała dumny wpis z jasnym komunikatem:

- Kasia urodziła nam cudownego wnuka.

Ewentualne podejrzenia o fakt, że informacja jest nieprawdziwa rozwiała agencja aktorki TOO PR na swoim facebooku:

- Kochani, miło nam poinformować, że Kasia Glinka została mamą. Urodziła synka! Gratulujemy i życzymy wszystkiego najlepszego!

Zobacz także

W przeciwieństwie do innych gwiazdek, które ścigały się w pomysłach na coraz dziwniejsze imiona dla dzieci, Katarzyna syna nazwała imieniem Filip. Tradycyjnie i po polsku.

AfterParty.pl wita na świecie :-)



Tak Katarzyna Glinka wyglądała jeszcze na początku grudnia, dwa miesiące przed porodem:

Reklama

chimera