Katarzyna Glinka i Jarosław Bieniecki wcale nie wzięli ślubu! "Trochę za dobrze wszedł żarcik"

Katarzyna Glinka pochwaliła się szczupłą figurą i pokazała, jak wraca do formy po ciąży. Aktorka opublikowała w sieci nowe zdjęcie, na którym trenuje w towarzystwie małego Leo. Internauci są zachwyceni wyglądem gwiazdy, która nieco ponad dwa tygodnie temu po raz drugi została mamą. Zdjęcie Katarzyny Glinki w zabawny sposób skomentował również jej narzeczony- musicie zobaczyć, co napisał! Katarzyna Glinka wraca do formy po ciąży Katarzyna Glinka i Jarosław Bieniecki zostali rodzicami na początku maja. Gwiazda seriali "Barwy szczęścia" urodziła wówczas syna- chłopiec otrzymał piękne imię Leo. Aktorka przekazała radosną wiadomość za pośrednictwem Instagrama, gdzie opublikowała piękne zdjęcie z maleństwem. Teraz Katarzyna Glinka pokazała nowe zdjęcie z Leo, a przy okazji zdradziła, że rozpoczęła już treningi, żeby wrócić do formy sprzed ciąży! Koniec laby !!!!! Może nie są to jeszcze jakieś super skomplikowane ćwiczenia ale jednak 💪🏻💪🏻💪🏻😀😀 kochane Mamusie czy dbacie o siebie i o swoje kręgosłupy??? Ja po dwóch tygodniach w zgarbieniu - bo przecież karmiąc zamiast zadbać o siebie i wygodnie usiąść dbam o młodego żeby jak najszybciej zjadł 🤦🏻‍♀️🤦🏻‍♀️ czuję ,ze kręgosłup odmawia mi posłuszeństwa :( dlatego zaczynam !!!!! Ściskam Was Wasza Motywatorka 💪🏻💪🏻🤣🤣🤣😁- napisała gwiazda. Jak zdjęcie aktorki skomentowali internauci? Są zachwyceni świetną figurą młodej mamy! - No i jak tu nie wierzyć że to bociany przynoszą dzieci 😁 - Piękna figura ‼️ - Można pozazdrościć takiej formy 😉- piszą fani. Zdjęcie Katarzyny Glinki skomentował również jej partner. A gdzie jest ta ciężarówka, która mi dziecko urodziła??? 🤯...