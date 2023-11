Katarzyna Figura w najnowszym wydaniu magazynu "Pani" opowiedziała o problemach finansowych. Okazuje się, że po przeprowadzce nad polskie morze, gwiazda musiała sprzedać swoje mieszkania w Warszawie, by się utrzymać. Niestety, gra też coraz mniej, bo uważa, że "kino nie ma na nią pomysłu...".

W ostatnich latach w życiu Kasi Figury doszło do rewolucji. Wybitna aktorka rozstała się z mężem w atmosferze ogromnego skandalu. Wyprowadziła się z córkami do Gdyni. Gra coraz mniej, a więc żeby się utrzymać, musiała sprzedać parę nieruchomości:

Kasia Figura mówi też, że nie ma dla niej ról w Polsce:

Kino absolutnie nie ma na mnie pomysłu. Przyjęłam to do wiadomości. Byłoby śmieszne, gdybym teraz bazowała na tym, że 30 lat temu zagrałam w "Kingsajz" i dlatego bardzo proszę na podstawie tego proponować mi dziś role. To już przeszłość. Nie ma we mnie żalu, rozpamiętywania - przekonuje.