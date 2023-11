Katarzyna Dziurska w rozmowie z Party.pl opowiedziała o przygotowaniach do wielkiego finału "Tańca z Gwiazdami"! Już dziś wieczorem stacja Polsat pokaże ostatni odcinek najnowszej edycji tanecznego show z udziałem gwiazd. O Kryształową Kulę będą walczyć dwie pary: Katarzyna Dziurska i Tomasz Barański oraz Beata Tadla i Jan Kliment. Kto zachwyci swoim tańcem i wygra ósmą edycję "Tańca z Gwiazdami"? Odpowiedź na to pytanie poznamy już wkrótce! Zanim jednak rozpocznie się ostatni odcinek programu Polsatu, posłuchajcie, co zdradziła nam Katarzyna Dziurska! Czego przed dzisiejszym finałem obawia się najbardziej?

Reklama

Zobacz także: Beata Tadla czy Katarzyna Dziurska - która z nich wygra dziś "Taniec z gwiazdami"? Popek ma swój typ!

Reklama

Katarzyna Dziurska przygotowuje niespodziankę dla widzów "TzG".