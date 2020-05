Katarzyna Dowbor z "Nasz nowy dom" pokazała, jak wyglądała w wieku 20 lat, zanim zaczęła karierę w telewizji! 

Katarzyna Dowbor opublikowała na Instagramie swoje zdjęcie sprzed lat! Prowadząca "Nasz nowy dom" pochwaliła się fotką, na której miała zaledwie dwadzieścia lat. Musicie zobaczyć, jak jedna z największych gwiazd Polsatu prezentowała się w 1979 roku. Katarzyna Dowbor miała znacznie krótsze włosy i modną grzywkę. My mówimy WOW!

Katarzyna Dowbor już od wielu lat należy do grona najpopularniejszych i najsympatyczniejszych gwiazd polskiego show-biznesu. Dziennikarka przez 30 lat pracowała w Telewizji Publicznej. Niestety, w 2013 roku okazało się, że władze TVP podziękowały Katarzynie Dowbor za dalszą współpracę.

(...) Tak postanowiono, widocznie nie pasowałam, widocznie za stara jestem już... Nie lubimy starszych pań. Lubimy małolaty. Spędzałam tu sylwestry, święta, czasem to był mój pierwszy dom, mam sentyment do tego miejsca, a że firma nie ma sentymentu do mnie... Nie będę się procesować, nie będę pluła w gniazdo, w którym spędziłam 30 lat, chcę odejść z godnością... - mówiła wówczas w rozmowie z "Super Expressem".