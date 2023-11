Katarzyna Dowbor w wywiadzie dla portalu viva.pl zdradziła, dlaczego musiała przejść operację usunięcia tarczycy. Co powiedziała o walce z chorobą?

Gwiazda Polsatu w najnowszym wywiadzie wspomina również, jak dowiedziała się o chorobie tarczycy. Dziennikarka nie ukrywa, że lekarz który postawił prawidłową diagnozę powiedział jej wprost, że gdy ją zobaczył obawiał się najgorszego.

Potem pan doktor przyszedł i mówi do mnie: „Jest dobra wiadomość, to tylko tarczyca. Ma pani mocną nadczynność. Powiem szczerze, że gdy zobaczyłem to pani oko, to byłem pewien, że ma pani guza mózgu…”. I wtedy doznałam szoku, bo nie przypuszczałam, że to może być nowotwór, a o tarczycy prawie nic nie wiedziałam- zdradziła Katarzyna Dowbor.