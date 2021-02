Katarzyna Cichopek to jedna z najbardziej rozpoznawalnych twarzy polskiego show-biznesu. Gwiazda "M jak miłość" i prowadząca "Pytania na śniadanie", cieszy się ogromną sympatią widzów i może pochwalić się liczny, gronem fanów, którzy chętnie śledzą jej prywatne życie w mediach społecznościowych. Jednak jak się okazuje, sława ma również swoje ciemne strony, o czym przyszło jej się właśnie przekonać. Niestety, Katarzyna Cichopek została okradziona i natychmiast postanowiła przestrzec swoich obserwatorów.

Katarzyna Cichopek przestrzega przez oszustami

Fani Katarzyny Cichopek muszą mieć się na baczności. Niestety, oszuści postanowili wykorzystać fakt, że aktorka cieszy się ogromnym zaufaniem internautów, którzy chętnie sprawdzają na własnej skórze wszelkie polecane przez nią produkty, i postanowili ukraść jej wizerunek! Tym samym w mediach społecznościowych pojawił się nietypowy post, w którym fałszywa Katarzyna Cichopek miała rozdawać pieniądze, i to wcale nie małe!

Nazywam się Katarzyna Cichopek, chciałabym przekazać szczęśliwcom 5000 zł w gotówce, dla pierwszych 100 osób, które powiedzą "gotówka" wyślę 5000 zł. Powodzenia - brzmiał post oszustów.

Kiedy ta informacja dotarła do gwiazdy, ta natychmiast przestrzegła przez internetowymi złodziejami swoich obserwatorów. Aktorka udostępniła fałszywy post na swoim Instagramie i podkreśliła, na co warto zwracać uwagę, w przypadku wpisów w mediach społecznościowych, które mogą budzić nasze wątpliwości. Niestety, to nie pierwszy raz kiedy wizerunek znanych osób zostaje ukradziony, by następnie posłużyć do wyciągania pieniędzy od ich fanów. Ostatnio z podobną sytuacją spotkała się między innymi Kinga Rusin, a przypadków, w których internauci dali się nabrać na wyglądające czasami naprawdę wiarygodnie "ustawki", trudno się doliczyć. Niestety, konsekwencje takich działań mogą być naprawdę opłakane.

Zobacz także: Katarzyna Cichopek przeszła niesamowitą metamorfozę! "Teraz jeszcze piękniejsza"

Katarzyna Cichopek została okradziona z własnego wizerunku! W internecie pojawił się post, w którym oszuści podszywają się pod aktorkę. Gwiazda natychmiast postanowiła ostrzec swoich obserwatorów i nagłośniła cały problem za pomocą Instagrama.

Instagram

Niestety to nie pierwszy taki przypadek. Katarzyna Cichopek, którą internauci darzą ogromną sympatią, dla wielu jest prawdziwą inspiracją i autorytetem. Fani, którzy nierzadko korzystają z polecanych przez nią produktów, mogli stać się ofiarami oszustów.