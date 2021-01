Katarzyna Cichopek zadecydowała o porzuceniu kariery. Aktorka przechodziła trudne chwile w małżeństwie

Katarzyna Cichopek to jedna z największych gwiazd serialu "M jak miłość". Uwielbiana przez tysiące Polaków aktorka, dała poznać się również w roli gospodyni "Pytania na śniadanie", a jej fani z ogromnym zaangażowaniem śledzą zarówno jej karierę, jak i życie rodzinne. I choć ta dość chętnie dzieli się z nimi swoimi prywatnymi chwilami, mało kto zdawał sobie sprawę, że w życiu zawsze uśmiechniętej aktorki, pojawiły się trudne chwile. W jednym z ostatnich wywiadów Katarzyna Cichopek zdobyła się nas szczere wyznanie dotyczące swojego małżeństwa. Jak się okazuje, aktorka nie ma zamiaru kontynuować swojej zawodowej kariery.

Katarzyna Cichopek i Marcin Hakiel, którzy poznali się w programie "Taniec z gwiazdami" są jednym z najgorętszych i najbardziej lubianych małżeństw w polskim show-biznesie. Para doczekała się dwójki dzieci, a zarówno dumna mama, jak i tata, chętnie dzielą się ze swoimi fanami kadrami z rodzinnego życia. Choć ich życie wydaje się idealnie, okazuje się, że w związku nie zabrakło trudnych chwil. W rozmowie z "Faktem" Katarzyna Cichopek zdradziła, jak przetrwali kryzys.

Katarzyna Cichopek poruszyła również temat swojej zawodowej kariery. Jak się okazuje, słynna aktorka jest magistrem psychologii, jednak zadecydowała o porzuceniu tej ścieżki. Dlaczego?

Chyba to nie jest droga, którą bym chciała podążać. Zwłaszcza że nie studiowałam psychologii klinicznej i jestem bardziej od psychologii społecznej. Takie osoby raczej nie terapeutyzują. Aczkolwiek gdy robią dalej specjalizację, jak najbardziej jest to możliwe, więc też bym mogła. Ja nie mam jednak takiej silnej psychiki, by brać na siebie trudne tematy innych. Mam nadzieję, że jestem terapeutką dla męża, bo on jest dla mnie terapeutą numer jeden i to mi wystarcza. Nawzajem dodajemy sobie otuchy