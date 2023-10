Katarzyna Cichopek cieszy się ze swojego debiutu w roli jurorki "You Can Dance - Nowa Generacja" i nie może doczekać się kolejnego odcinka. Opublikowała zdjęcie z planu, a fani są załamani jej fryzurą. Konkretnie chodzi o włosy, a raczej to, w jakiej są kondycji.

Kaśka nie rób tego swoim włosom...

Komentujący nie mogą skupić się na niczym innym. Faktycznie jest aż tak źle?

Internauci przerażeni kondycją włosów Kasi Cichopek

Przez ostatnie życiowe wybory Katarzyna Cichopek jest ciągle pod ostrzałem internautów. Tym razem jednak nie komentują jej zachowania, a nie mogą oderwać wzroku od... jej włosów. Katarzyna Cichopek aktualnie sprawdza się jako jurorka "You Can Dance - Nowa Generacja", gdzie ocenia talenty młodych tancerzy i już nie może doczekać się emisji kolejnego odcinka:

Mogę liczyć na Waszą obecność przed telewizorami? ???? A w ogóle to lubicie tańczyć? ???????????????? - napisała, publikując zdjęcia z planu.

Fani jednak nie zostawili na niej suchej nitki.

Internauci niemalże od razu zwrócili uwagę na kondycję włosów Kasi Cichopek i postanowili wytknąć jej to w komentarzach. Uważają, że w aktualniej odsłonie widać, że jej włosy są popalone:

- Super Pani wygląda tylko włosy jakieś takie…spalone?

- No włosy nie pykły

- Bardzo zniszczone włosy ????

- Matko jakie włosy, tragedia

- Kaśka nie rób tego swoim włosom... Są boskie, kiedy są naturalne

- Włosy tragedia... chyba popalone ????

- Śliczna kobitka ale wlosy...

Też uważacie, że jest aż tak źle?

Internauci często wytykają Katarzynie Cichopek wpadki. Aktorka jednak stara się nie przejmować docinkami i zazwyczaj na nie nie odpowiada. Tym razem jednak wydawać się może, że komentujący nie robią tego w złej wierze. Pod zdjęciem nie brakuje również komplementów:

- Wyglądasz idealnie

- Świetnie wyglądasz, super nogi

- Pięknie, wspaniale Pani Kasiu!!!! Mocne Wow ???? ????????????????

