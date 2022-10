Katarzyna Cichopek w odważnej czerwonej kreacji czaruje uśmiechem. Co za dekolt i to rozcięcie!

Katarzyna Cichopek uwielbia bawić się się modą, a jej stylizacje za każdym razem budzą ogromny podziw wśród jej fanek. Doszło nawet do tego, że posty, publikowane przez gwiazdę "M jak miłość" na jej instagramowym koncie budzą tak wielkie emocje, że internautki pytają dosłownie o każdą część garderoby swojej idolki. Tak też było w przypadku najnowszej stylizacji prowadzącej "Pytanie na śniadanie". Katarzyna Cichopek zaprezentowała się w wiosennej sukience, która zrobiła furorę w mediach społecznościowych. Model, jaki wybrała aktorka kosztuje 800 zł. Wiemy, gdzie kupić sukienkę aż 10 razy taniej! Katarzyna Cichopek w modnej sukience na wiosnę Pogoda coraz bardziej nas rozpieszcza, dlatego korzystając z ciepłych dni, Katarzyna Cichopek postanowiła podzielić się z fankami kolejną propozycją na wiosenny look. Aktorka postawiła na długą kwiecistą suknię marki Tommy Hilfiger , którą zestawiła z prostą dżinsowa kurteczką o klasycznym kroju. Do tego dobrała białe dodatki. Ponieważ oversizowy krój bawełnianej sukienki z warstwowo marszczonym dołem mógł nieco zaburzyć proporcje sylwetki artystki, gwiazda TVP postanowiła podkreślić swoją talię białym, cieniutkim paskiem. Całość stylizacji uzupełniła o białe buty, wiązane w kostce. Dzięki tym zabiegom marszczona spódnica nie wydaje się tak obszerna i drobna sylwetka Kasi wygląda w niej idealnie. Sukienka jest bardzo wygodna i na luzie. Co więcej, po bokach ma nawet kieszenie. Niestety sukienka, jaką wybrała gwiazda "M jak miłość" jest dość droga, bo trzeba za nią zapłacić 800 złotych. Fani Katarzyny są jednak zachwyceni jej wiosennym lookiem. Kiedy aktorka spytała swoich obserwatorów: "Lady in Red! Dziewczyny, jesteście team sukienki czy team...