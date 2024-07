Kasia Cichopek jeszcze w tym roku doczeka się swojego drugiego dziecka. W grudniu wraz z mężem Marcinem Hakielem przywita na świecie upragnioną córeczkę. Zobacz: "Chcę oszukać paparazzi przed porodem"

Pomimo zaawansowanej już ciąży aktorka nie zwolniła tempa swojego życia. Aktualnie gwiazda "M jak miłość" najwięcej swojej energii poświęca tournee po Polsce pt. "Mamy sexy mamy", na którym spotyka się z kobietami w ciąży, lub świeżo upieczonymi mamami. Podczas spotkań Kasia dzieli się swoimi przeżyciami z czasów ciąży i doradza w kwestiach macierzyństwa.

Ostatnio Cichopek gościła w Świdnicy. Do tej pory aktorka starała się maskować swoimi stylizacjami zaokrąglony brzuszek. Niestety nie jest już to takie łatwe. Kasia weszła w 7 miesiąc ciąży i każdy z jej strojów już podkreśla, to że niebawem urodzi dziecko.

Kasia będąc aktywną zawodowo pokazuje innym kobietom, że jeżeli zdrowie pozwala, to warto pracować i spełniać się w swojej pracy. Okazuje się również, że nowy projekt aktorki był potrzebny, gdyż na eventy przychodzą tłumy. Zobacz: "Frekwencja przerosła najśmielsze oczekiwania"



(fot. mamysexymamy.pl)

Kasia Cichopek sprytne maskuje ciążę: