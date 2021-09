Katarzyna Cichopek o natłoku codziennych obowiązków. Fanka: "Po co Ci mąż?"

Katarzyna Cichopek jest jedną z najaktywniejszych polskich aktorek na Instagramie. Do tej pory gwiazda "M jak miłość" publikowała głównie zdjęcia swoich stylizacji i pokazywała swoim fanom, jak rodzinnie spędza wolny czas. Tym razem zaskoczyła swoim zdjęciem wśród jesiennych dekoracji. To one przyciągnęły największą uwagę Internautek. Okazuje się, że aktorka ma świetne wyczucie, jeśli chodzi o dekorowanie wnętrz! Katarzyna Cichopek pokazała na Instagramie swoje jesienne dekoracje. Fanki są zachwycone! Jesień to nie tylko czas na cieplejsze stylizację, ale również idealny moment na zmianę dekoracji we wnętrzach. Lampiony, dynie, wrzosy - to elementy, które królują wśród jesiennych trendów wnętrzarskich i okazuje się, że doskonale wie o tym Katarzyna Cichopek. Aktorka wykorzystała jesienną roślinność i klimatyczny blask latarni, aby stworzyć prostą, ale efektowną dekorację na taras! Po prostu #chillax 😎 -napisała Katarzyna Cichopek na Instagramie pod swoim uśmiechniętym zdjęciem. Fanki Katarzyny Cichopek są zachwycone jesiennym klimatem, jaki aktorka stworzył na swoim balkonie. Być może zachęci to gwiazdę "M jak miłość" do publikowania większej ilości zdjęć dekoracji, jakie przygotowuje w swoim mieszkaniu: Relaks jesienny 🍁🍂wspaniały 👌❤️😍 Piękne lampiony. Można widziec skąd ? Uwielbiam taki klimacik 🌋 Tylko spójrzcie na jesienne dekoracje na balkonie Katarzyny Cichopek. Jest naprawdę klimatycznie! Zobacz także: Modne płaszcze na jesień. Katarzyna Cichopek z "M jak miłość" wybrała model z Sinsay za 119 złotych Wyświetl ten post na Instagramie. ...