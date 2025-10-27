25 października Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski powiedzieli sobie sakramentalne "tak". Uroczystość odbyła się w malowniczo położonym hotelu Drob w Urszulinie. Ten dzień był pełen emocji – nie tylko dla samej pary młodej, ale też dla fanów, którzy od długiego czasu śledzili ich związek.

Na przyjęciu weselnym bawiło się aż 140 osób. Wydarzenie to, choć szeroko komentowane w mediach, miało bardzo rodzinny i kameralny charakter. Jak donosi "Fakt", ceremonia i zabawa weselna odbyły się dokładnie tak, jak życzyli sobie nowożeńcy – w gronie najbliższych przyjaciół i rodziny, z dala od medialnego szumu.

Cichopek i Kurzajewski pobrali się w tajemnicy

Na uroczystości nie zabrakło znanych osobistości ze świata telewizji i show-biznesu. Wśród zaproszonych znaleźli się m.in. Mateusz Gessler, Apoloniusz Tajner z żoną, Mateusz Kusznierewicz, Aleksander Sikora, Małgorzata Opczowska, Lenka i Jan Klimentowie oraz Joanna i Jacek Kurscy.

Obecność tak wielu znanych gości pokazuje, jak ważna była ta uroczystość nie tylko dla pary młodej, ale też dla całego środowiska medialnego. Wesele Cichopek i Kurzajewskiego to bez wątpienia jedno z najbardziej medialnych wydarzeń roku.

Agnieszka Hyży opuściła wesele wcześniej przez pracę

Jedną z obecnych na weselu gwiazd była Agnieszka Hyży. Jak zdradziła w rozmowie z "Faktem", zabawa była dla niej świetną okazją do radości i świętowania, jednak musiała opuścić ją wcześniej. Wszystko przez obowiązki zawodowe – prezenterka prowadziła następnego dnia poranny program „Halo, tu Polsat”.

– Bawiłam się świetnie, krótko, ponieważ niestety musiałam w którymś momencie opuścić uroczystość i wesele – przyznała dziennikarka. Dodała też, że była szczęśliwa, iż para młoda zorganizowała to wydarzenie według własnych zasad, w gronie najbliższych, mimo całego medialnego zamieszania.

Cichopek i Kurzajewski znikają z anteny

Po zakończeniu uroczystości Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski zdecydowali się na krótką przerwę od zawodowych obowiązków. Jak informuje "Fakt", nowożeńcy mają teraz kilka dni dla siebie, by odpocząć, spędzić czas w gronie najbliższych i nacieszyć się wspólnym szczęściem.

Dla fanów, którzy przyzwyczaili się do codziennej obecności pary w mediach, ta nagła nieobecność może być szokująca. Jednak jak podkreślono, para zasłużyła na ten odpoczynek po emocjonującym wydarzeniu, jakim był ślub i huczne wesele.

