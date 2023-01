Katarzyna Cichopek popłakała się w "Pytaniu na śniadanie": "Serce mi pękło"

Znane są szczegóły ostatniego pożegnania Emiliana Kamińskiego. Bliscy zmarłego aktora wystosowali apel do wszystkich, którzy będą chcieli towarzyszyć w pogrzebie artysty.

Pogrzeb Emiliana Kamińskiego. Rodzina aktora wystosowała specjalną prośbę do żałobników

W miniony, świąteczny poniedziałek, media obiegła bardzo smutna wiadomość o śmierci Emiliana Kamińskiego. Aktor zmarł w wieku 70 lat po długiej i ciężkiej walce z chorobą. Dziś już wiadomo, kiedy i gdzie odbędzie się ostatnie pożegnanie Emiliana Kamińskiego. Rodzina zmarłego artysty wystosowała specjalną prośbę do żałobników. Szczegóły poniżej. Pogrzeb Emiliana Kamińskiego. Specjalna prośba rodziny zmarłego aktora Emilian Kamiński zmarł nad ranem 26 grudnia 2022 roku. Wiadomość o śmierci artysty pojawiła się m.in. na facebookowym profilu Teatru Kamienica, którego założycielem był właśnie Emilian Kamiński. - Dziś (26.12.2022 - przy. red.) o godzinie 7.30, po długiej i ciężkiej chorobie zmarł Emilian Kamiński, twórca i dyrektor Teatru Kamienica, aktor i reżyser. Odszedł przy rodzinie, w swoim domu w Józefowie - czytaliśmy w oświadczeniu. Teraz na facebookowym profilu teatru możemy dowiedzieć się o szczegółach pogrzebu aktora. Ostatnie pożegnanie Emiliana Kamińskiego odbędzie się w przyszłym tygodniu. - Uroczystości pogrzebowe odbędą się 4 stycznia 2023 roku (środa). Msza święta żałobna zostanie odprawiona o godz. 13:00 w kościele p.w. Św. Karola Boromeusza przy ul. Powązkowskiej 14. Po mszy nastąpi odprowadzenie na cmentarz Powązkowski Wojskowy - Aleja Zasłużonych - czytamy w nekrologu. Zobacz także: Emilian Kamiński poznał swoją drugą żonę, gdy miała zaledwie 13 lat. Ich historia miłości to gotowy scenariusz na film W nekrologu znajduje się również specjalna prośba rodziny zmarłego aktora. Najbliżsi Emiliana Kamińskiego zaapelowali do żałobników, aby Ci nie przynosili kwiatów na pogrzeb, a zamiast tego dokonali wpłaty na wybrane przez nich hospicjum. - Prosimy, aby zamiast kwiatów dokonać wpłaty na: hospicjum Domowe 'Empatia' Otwockiego Towarzystwa Opieki...