Maciej Kurzajewski świętuje sukces, a u Katarzyny Cichopek burza: "Weź przykład z Sochy"

Związek Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego wywołuje wiele emocji, jednak zakochani wydają nie przejmować się nieprzychylnymi komentarzami. W mediach społecznościowych pary pojawiają się relacje oraz zdjęcia, na których chwalą się, jak spędzają czas - Cichopek w Warszawie, a Kurzajewski w USA. Gwiazdor pochwalił się sukcesami, a na Instagramie jego partnerki zawrzało. O co chodzi?

Na początku października Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski potwierdzili swój związek, a w sieci zawrzało. Gwiazdy "Pytania na śniadanie" wydają się nie przejmować nieprzychylnymi komentarzami, a w ich mediach społecznościowych na bieżąco pojawiają się relacje z życia codziennego. Jakiś czas temu Maciej Kurzajewski wyjechał do USA, gdzie wystartował w Nowojorskim maratonie.

Oops!... I Did It Again! Mój @nycmarathon numer 9! 🗽✌💙 DONE!!! 👍 To był dla mnie znakomity sezon! Po raz pierwszy posmakowałem triathlonu, we wrześniu zrobiłem Ironman 70.3, a dzisiaj kolejny raz przebiegłem 42 km 195 metrów na trasie najpiękniejszego maratonu świata! 🥰💪 Bardzo dziękuję sobie za te sportowe przygody! Yeeeeah!!! 😊 - napisał w swoich mediach społecznościowych.