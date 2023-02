Ale nowina! Jeszcze nie opadły emocje po pierwszym, oficjalnym wyjściu Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego jako pary, a tu kolejne wspaniałe wieści! Jak udało się nam ustalić, zakochani są już zaręczeni. Sprawdźcie szczegóły! Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski zaręczyli się Związek Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego to od kilku tygodni temat numer jeden w polskim show biznesie. Oficjalnie o łączącej ich relacji dowiedzieliśmy się na początku października. Para w dniu urodzin aktorki opublikowała na Instagramie swoje pierwsze wspólne zdjęcie i właśnie w taki sposób zakomunikowała światu o łączącym ich uczuciu. Na pierwsze wspólne wyjście pary musieliśmy poczekać kilka tygodni - to stało się w miniony weekend, kiedy to Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski zjawili się razem na gali z okazji 70-lecia TVP . Nie ulega jednak wątpliwości, że teraz emocji wokół pary będzie jeszcze więcej, ponieważ właśnie dowiedzieliśmy się, że Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski zaręczyli się ! - Kasia i Maciek zaręczyli się! Są razem bardzo szczęśliwi, a my cieszymy się tym szczęściem razem z nimi. Kasia przy Maćku rozkwita, a on traktuje ją jak księżniczkę. Czekamy na ślub! - powiedział znajomy z otoczenia pary w rozmowie z Party.pl. Zobacz także: Maciej Kurzejewski podziwiał Katarzynę Cichopek już w "M jak miłość"! Co nam zdradził? Rzeczywiście, na palcu aktorki podczas gali z okazji 70-lecia TVP dało się zauważyć przepiękny pierścionek. Teraz wszystko wskazuje na to, że jest on zaręczynowy! Zobacz także: Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski o debiucie na ściance: "Czujemy się bardzo dobrze" Katarzynie Cichopek i Maciejowi Kurzajewskiemu życzymy wszystkiego dobrego! Wspaniale patrzy się na ich szczęście!