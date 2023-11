Kasia Cichopek jest mamą pięcioletniej Helenki i dziewięcioletniego Adasia. Niewiele osób wie, że mimo kariery aktorskiej jest z wykształcenia psychologiem. Dlatego magazyn "Party" spytał ją - co jest dla niej najważniejsze w wychowywaniu dzieci. Byliśmy zaskoczeni!

"Dawanie im czasu i zapewnienie poczucie bezpieczeństwa. Zawsze staram się szanować każdą potrzebę i emocję dziecka. Jeśli córka płakała, bo wiaderko było niebieskie, a nie różowe, to się nie śmiałam i nie mówiłam, że to wydumany problem. Starałam się rozumieć", opowiada Kasia.

Synek Adaś i córka Helenka muszą czuć się bardzo zaopiekowanymi dziećmi.

Katarzyna Cichopek wyznaje zasady, które są teraz bardzo modne, zgodne z ideą mindfulness!

"To dobrze, że jest teraz taka moda. Mam nadzieję jednak, że minie moda na bezstresowe wychowanie. Bo tak naprawdę niestawianie granic to dopiero stres dla dziecka! Jeśli wszystko może, to potem, w dorosłym życiu, zderzy się nagle ze ścianą, gdy pojawią się trudności", twierdzi aktorka.

Kasia stwierdziła, że bardzo chce i lubi pokazywać dzieciom świat, pomagać rozwijać talenty i pasje.

"Oboje z mężem staliśmy się taksówkarzami naszych dzieci (śmiech). Wozimy synka na różne zajęcia sportowe: krav magę, sztuki walki, basen, piłkę nożną. Ostatnio sam nas poprosił, by zapisać go jeszcze na zajęcia plastyczne. To też doping dla nas. Kiedy Marcin wozi Adasia na basen, sam również pływa. We dwóch biorą udział w krav madze, a ostatnio namawiają także mnie! Chyba dam się im w końcu przekonać...