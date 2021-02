Katarzyna Cichopek już od jakiegoś czasu otrzymuje od swoich fanów komplementy na temat swojej figury. Gwiazda "M jak miłość" ostatnio sporo schudła i coraz częściej publikuje na Instagramie zdjęcia z treningów. Teraz prowadząca "Pytanie na śniadanie" pochwaliła się w relacji na Instagramie nowym strojem, który idealnie opina jej sylwetkę. Tak dużo jeszcze nie pokazała!

Katarzyna Cichopek jeszcze nigdy nie pokazała tak dużo. Ten zestaw idealnie podkreślił figurę aktorki!

Katarzyna Cichopek należy do grona najbardziej lubianych gwiazd w polskim show-biznesie, a od jakiegoś czasu również najlepiej ubranych. Aktorka w kobiecych stylizacjach, nawet jeśli pochodzą z sieciówek wygląda jak milion dolarów.

Tym razem gwiazda TVP zdecydowała się opublikować w relacji na Instastory zdjęcia w nowym zestawie sportowym, który jest naprawdę mocno dopasowany! Liliowy kolor i opięty krój sprawiają, że wygląda niemal jak druga skóra. To zestaw Jane Set Deluxe marki Oceans Apart i kosztuje aktualnie 594 zł, co ciekawe zestaw jest przeceniony z 679 zł. Tylko spójrzcie, jak prezentuje się w nim Katarzyna Cichopek...

Aktorka może pochwalić się idealną figurą!

Zestaw Katarzyny Cichopek na stronie marki Oceans Apart kosztuje aktualnie 594 zł i składa się z trzech elementów: spodni, topu i bluzy.

Tak sportowy komplet wygląda na modelce!