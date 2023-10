Fani, którzy śledzą losy Katarzyny Cichopek od pewnego czasu zastanawiają się, czy aktorka planuje ślub ze swoim obecnym partnerem, Maciejem Kurzajewskim. Choć do tej pory gwiazda nie dawała internautom powodu by sądzili, że była żona Marcina Hakiela ponownie wyszła za mąż, najnowsze ujęcia mogą budzić wątpliwości. Sprawdźcie, o co chodzi!

Katarzyna Cichopek wyszła za mąż? Nowe zdjęcie może na to wskazywać

Związek Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego budzi ogromne emocje, a co jakiś czas pojawiają się coraz to nowe spekulacje dotyczące planów pary na przyszłość. Niedawno zakochani wykańczali nowe wnętrza wspólnego domu, a także wybrali się na romantyczny wyjazd, gdzie świętowali urodziny aktorki. Czy przy okazji 41. urodzin aktorki w jej życiu zmieniło się coś jeszcze? Nowe zdjęcie opublikowane przez Katarzynę Cichopek może budzić takie podejrzenia.

Na profilu Katarzyny Cichopek na Instagramie pojawiła się seria sensualnych ujęć aktorki w subtelnym makijażu. Na kobiecych kadrach, oprócz starannego makijażu i stylizacji, można dostrzec jednak coś jeszcze. Na palcu aktorki widnieje bowiem... pierścionek, który do złudzenia przypomina ślubną obrączkę. Czy to sugestia, że aktorka i Maciej Kurzajewski są już małżeństwem? Wiele może na to wskazywać!

Co ciekawe, oprócz biżuteryjnego dodatku na palcu Katarzyny Cichopek, fani zwrócili uwagę na coś jeszcze. Komentującym nie umknęło bowiem ... uzębienie aktorki! Internauci zasugerowali, że zdjęcia zostały poddane retuszowi lub nałożono na nie "upiększające" filtry, które tworzą nienaturalny efekt na twarzy 41-letniej gwiazdy.

Na drugim zdjęciu, usta przesunięte, chyba, że źle widzę.

Właśnie to samo zauważyłam.. Coś mi tu nie pasuje do końca.

Coś tu się zadziało z uzębieniem, czy to jakiś filtr?

Instagram @katarzynacichopek

Mimo wszystko pod wpisem Katarzyny Cichopek nie zabrakło też zachwytów nad jej urodą i makijażem.

Zjawiskowo! Idealny makijaż dla pięknej kobiety.

Jak Wam się podoba taka odsłona aktorki? Myślicie, że już wkrótce Katarzyna Cichopek i jej partner podzielą się z fanami nowiną? Przypomnijmy, że niedawno Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski zmienili swoje plany mieszkaniowe. Teraz kolejny raz zaskoczą fanów?

