Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski opublikowali na instagramowych profilach zdjęcia przedstawiające, jak spędzili pierwszy weekend czerwca. Nietypowo postanowili rozstać się na ten krótki czas, ale nie brakowało im towarzystwa. Zobaczcie, jak się bawili.

Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski weekend spędzili osobno

Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski są zwykle nierozłączni. Razem pracują, razem też spędzają każdą wolną chwilę. Wszelkie odstępstwa od tej normy oczywiście nie uchodzą uwadze fanów. Ostatnio zakochani rozdzielili się na kilka dni - gwiazdor TVP wyleciał do Włoch, gdzie po raz kolejny spotkał się ze starszym synem, Franciszkiem i jego rodziną. Partnerka dziennikarza została w kraju i postanowiła zaprosić córkę na piknik.

Maciej Kurzajewski opublikował w sieci serię zdjęć dokumentujących, jak spędzał czas we Włoszech. Franciszek nie tylko zabrał go na zwiedzanie - panowie wykorzystali wolny czas na aktywny wypoczynek i treningi biegowe, czyli pasję, którą dzielą. Prezenter pozował do pamiątkowych zdjęć z synem oraz solo - dał się uchwycić na plaży oraz pod ścianą, na której umieszczono dającą do myślenia sentencję ("Spokojne morze nigdy nie zrobi z ciebie doświadczonego pirata").

Z kolei Katarzyna Cichopek i jej córka, Helena wybrały się do parku na piknik. Na trawie rozłożyły kolorowy koc oraz półmiski z warzywno-owocowymi przysmakami. Nie zapomniały o profesjonalnym koszu piknikowym z wikliny. Córka prowadzącej TVP przyniosła ze sobą także przybory do malowania i korzystając z pięknej pogody tworzyła swoje prace pod gołym niebem. Przypomnijmy, że w zeszłym miesiącu 10-latka przystąpiła do Pierwszej Komunii Świętej, a Katarzyna Cichopek, Marcin Hakiel i ich nowy partnerzy spotkali się przy tej okazji.

A jak wam się podobają weekendowe aktywności zakochanych? Widać, że spędzili miłe chwile?

Instagram/@katarzynacichopek

Instagram/@katarzynacichopek