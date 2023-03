Paulina Smaszcz oskarża Macieja Kurzajewskiego: "Chce zabrać nam wszystko"

Choć w ciągu ostatnich tygodni Paulina Smaszcz wycofała się z kolejnych medialnych natarć na swojego byłego męża i jego nową partnerkę, to wraz ze zbliżającymi się swoimi 50. urodzinami, dziennikarka postanowiła po raz kolejny podsumować przeszłość i rozliczyć się z Maciejem Kurzajewskim. Po budzących kontrowersje życzeniach, jakie kierowała w stronę prowadzącego "Pytanie na śniadanie", teraz postanowiła wbić szpilę także Katarzynie Cichopek. Paulina Smaszcz nie oszczędza Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego Paulina Smaszcz nie daje o sobie zapomnieć. Pomimo iż dziennikarka wielokrotnie podkreślała, że odcina się od przeszłości, to jej ostatnie medialne działania sprawiły, że specjalista od PR znów zmierzy się z falą krytyki. Po tym, jak Paulina Smaszcz tańczyła do piosenki zemsty Miley Cyrus, internauci na nowo zainteresowali się jej sporem z Maciejem Kurzajewskim. Gorzkie komentarze użytkowników Instagrama okazały się jednak wodą na młyn, bo teraz tytułowa "Kobieta-Petarda" na nowo się rozkręca. W dniu 50. urodzin byłego męża, Paulina Smaszcz złożyła Maciejowi Kurzajewskiemu cierpkie życzenia , co po raz kolejny rozjuszyło internautów. - Nie przejmuję się krytyką, nie interesuje mnie zdanie kogoś, kto nie jest dla mnie żadną wartością - wyznaje w rozmowie z "Faktem" Paulina Smaszcz. Jak podkreśla, temat sporu z Maciejej Kurzajewskim ma dawno za sobą, jednak jego działanie sprawiło, że Paulina Smaszcz postanowiła sama walczyć o swoje. - Etap mojego byłego małżeństwa dawno temu został zamknięty i mam to za sobą. Ja tylko powalczyłam o to, co należy się moim synom i stąd wzięła się cała wrzawa. Po to się rozwiodłam i coś ustaliliśmy na rozwodzie, by potem dotrzymywać danego słowa. A nie zostało ono przez Macieja dotrzymane - dodaje. Teraz, niespełna...