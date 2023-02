Katarzyna Cichopek i Marcin Hakiel podjęli ostateczną decyzję w sprawie swojego małżeństwa. Niestety, kilka tygodni po ogłoszeniu rozstania, media informują, że para szykuje się już do rozprawy rozwodowej. Gwiazda "M jak miłość" i tancerz mieli już ponoć ustalić szczegóły podziału majątku i opieki nad dziećmi, a jak donosi teraz "Super Express" Katarzynę Cichopek wspiera prawniczka, która reprezentowała już Macieja Kurzajewskiego! Katarzyna Cichopek korzysta z pomocy prawniczki Macieja Kurzajewskiego Rozstanie Katarzyny Cichopek i Marcina Hakiela zaskoczyło wszystkich. Niestety, na początku marca para opublikowała w sieci krótkie oświadczenie, w którym poinformowała, że ich związek to już przeszłość. Gwiazda "M jak miłość" i tancerz rozstali się po 17 wspólnie spędzonych latach. I chociaż początkowo część fanów wierzyła, że para przechodzi chwilowy kryzys to dziś wiemy już, że Katarzyna Cichopek i Marcin Hakiel podjęli ostateczną decyzję i czekają na rozwód. Jak informuje "Super Express" Katarzyna Cichopek była ostatnio widziana przed kancelarią adwokacką. Pani mecenas, którą wybrała Kasia, to specjalistka od rozwodów gwiazd – reprezentowała już w sądzie m.in. Macieja Kurzajewskiego (49 l.) w jego sprawie rozwodowej z Pauliną Smaszcz (49 l.)- informuje "Super Express". Zobacz także: Katarzyna Cichopek przekonuje: "Życie powinno być kolorowe"! U Marcina Hakiela odmienny nastrój Katarzyna Cichopek i Marcin Hakiel ponoć ustalili już wszystkie szczegóły rozstania i chcą, żeby ich rozwód zakończył się już na pierwszej rozprawie rozwodowej. Jak informował wcześniej "Super Express" była para chce zakończyć swoje małżeństwo bez orzekania o winie, co...