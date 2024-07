Z okazji premiery płyty "Między słowami" Katarzyna Cerekwicka coraz częściej pojawia się w mediach. Po kilkuletniej przerwie w śpiewaniu gwiazda wraca odmieniona, dojrzalsza i subtelniejsza. Zobacz też: Dramat Kasi Cerekwickiej! Została napadnięta i okradziona: "Napastnicy bili i kopali"

Wokalistka udzieliła obszernego wywiadu dla portalu onet.pl, w którym wyznała, dlaczego zdecydowała się na powrót:

To fani mnie do tego powrotu zmusili (śmiech). Nagle okazało się, że jest tyle ludzi, którzy czekają na moją muzykę, że dodało mi to siły do działania - wyznała.