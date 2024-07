Katarzyna Burzyńska skompletowała wyprawkę dla dziecka! Dziennikarka znana z programu "Pytanie na Śniadanie" ma już prawie wszystko dla swojego dzidziusia. Gwiazda spodziewa się chłopca, dla którego już nawet wybrała imię. Do porodu zostało niewiele czasu, ale gwiazda już ma prawie wszystko gotowe. Niedawno Katarzyna Burzyńska urządziła cały pokój dla maluszka i kupiła potrzebne akcesoria. Co ciekawe gwiazda postawiła na bardzo drogie łóżko firmy Mamissima. Ile jest warte? Okazuje się, że dębowe, solidne łóżeczko to koszt ok. 1300 złotych!

Wybrałam cudowne dębowe mebelki Bellamy (przyznaję: mam świra na punkcie dębowych mebli!). Te są niezwykle gustowne, ale i bardzo uniwersalne – będą służyć Mojemu Dziecku latami, z takich mebli się po prostu nie wyrasta. Dywan do prania w pralce: nie tylko piękny, ale też wygodny w utrzymaniu! Zakochałam się też w przytulankach craftholic: mają tyle uroku w sobie, że nie wyobrażałam sobie, żeby Moje Dziecko nie miało takiego towarzysza zabaw i snu. Wybrałam również kilka szarych gadżetów – uroczy becik czy rozkoszny ręcznik z uszkami. No i kilka nowinek technologicznych (Moje Dziecko będzie trochę gadżeciarzem, a co!), ot choćby za sprawą automatycznego bujaczka babymoov, powiedziała Burzyńska w wywiadzie dla portalu lovemamissima.pl.

Kasia nie zamierza oszczędzać na swoim pierwszym dziecku, dlatego wybiera dla niego wszystko, co najlepsze. Czy warto Waszym zdaniem kupować dębowe łóżeczko dla maluszka za 1300 złotych?

