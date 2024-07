Katarzyna Burzyńska pokazała ostatnie zdjęcie przed porodem! Prezenterka pochwaliła się fotką z wizyty u fryzjera. Kasia wybrała się do salonu, by zrobić sobie fryzurę, w której wygodnie będzie jej przejść przez ten szczególny moment w życiu. Zdecydowała się na dwa dobierane warkocze. Katarzyna Burzyńska w tej fryzurze wygląda świetnie, lecz bardziej niż nowy look gwiazdy uwagę przykuwa jej spory ciążowy brzuszek, który już za chwilę zniknie. :) Zamiast niego na świecie pojawi się pierwsze dziecko Kasi - synek Henryk!

Fryzura porodowa zrobiona i ostatnie zdjęcie z brzuszkiem też. #możnarodzić - napisała Burzyńska na swoim profilu.

Pod postem natychmiast pojawiała się lawina komentarzy ze słowami wsparcia dla przyszłej mamy. My również będziemy trzymać kciuki za Kasię i z niecierpliwością wyczekiwać informacji o narodzinach dziecka. Natychmiast Was o nich poinformujemy!

Znana prezenterka pięknie wyglądała w czasie ciąży. Ten stan wyraźniej jej służył!

