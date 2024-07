Katarzyna Burzyńska napisze książkę kucharską? Na wydanie swoich przepisów namawiają Kasię jej fani, którzy już od kilku miesięcy mogą podziwiać, jakie dania serwuje w domu Kasia. Gwiazda "Pytania na śniadanie" od jakiegoś czasu pokazuje na Instagramie, jak zdrowo się odżywiać i przekazuje sprawdzone przepisy internautom . Katarzyna Burzyńska w rozmowie z Party.pl zdradziła, od kiedy zaczęła interesować się sztuką kilinarną i czy sama jest zadowolona ze swoich dań.

Zobacz także: Kasia Burzyńska zostanie kulinarną blogerką? Zobaczcie, co je młoda mama! Bedziecie zaskoczeni!

Gotowanie zostało właściwie nabyte przy moim mężu- wtedy jeszcze nie mężu- czyli przy moim chłopaku. Bo ja nie za bardzo się paliłam do gotowania, ale kiedy go poznałam to tak sobie pomyślałam, że mam już dla kogo i że bardzo bym chciała zrobić na nim wrażenie i okazało się, że umiem, że potrafię, że to wychodzi świetnie- przyznała Katarzyna Burzyńska. Robię to teraz pasjami, robię to namiętnie, gotuję pysznie - wszyscy tak mówią i mnie chwalą i ja siebie również pochwalam. Zaczęłam się tym chwalić na Instagramie i widzę, że inspiruje inne mamy i nie tylko.