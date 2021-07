Katarzyna Bujakiewicz zaliczyła wpadkę na plaży? "Jaki kraj, taka Pamela"

Katarzyna Zielińska opublikowała w sieci nowy film, na którym śpiewa razem z Anną Lewandowską! Słyszeliście już "Żonę Chińczyka" w wykonaniu trenerki? Internauci są zachwyceni wspólnym występem Anny Lewandowskiej i Katarzyny Zielińskiej. Musicie posłuchać, jak śpiewa żona Roberta Lewandowskiego! To nagranie już jest hitem! Anna Lewandowska śpiewa z Katarzyną Zielińską Anna Lewandowska już od kilku tygodni zachęca swoich fanów do udziału w trzydziestodniowym wyzwaniu Fighter Challenge. Wyzwanie przyjęła m.in. Katarzyna Zielińska, która już jakiś czas temu zapowiedziała, że będzie trenować pod okiem Anny Lewandowskiej, ale po ćwiczeniach trenerka musi zaśpiewać piosenkę "Żona Chińczyka"! Wczoraj, w środę 1 lipca, odbył się trening relacjonowany na żywo w sieci, w którym Katarzyna Zielińska ćwiczyła razem z żoną "Lewego". Po skończonym treningu na Instagramie aktorki pojawiło się nagranie na którym Anna Lewandowska śpiewa z aktorką! Umowa była następująca: jeżeli wytrwam do końca treningu #figterchallenge i nie będą mnie wcześniej ściągać nieżywą z maty, Anka zaśpiewa fragment mojego ukochanego utworu „Żona Chińczyka” ze spektaklu, który miałam przyjemność wyprodukować w Teatrze Roma i który kocham całym sercem. Uwielbiam Ankę za to, że nie boi się wyzwań, również poza jej strefą komfortu! Anka, dobra robota🎼🎼🎼🎤 Masz super poczucie humoru, które niezwykle cenię💪🏻👏🏻- napisała Katarzyna Zielińska. Internauci są zachwyceni wspólnym występem aktorki i trenerki! - 👏👏👏👏👏👌👌😂😂😂 Robert taki wokalny skarb ma w domu i nigdy się nie chwalił 😘 - Wasz duet potwierdza, że nie ma rzeczy niemożliwych ❤️ - Haha jest moc nawet w śpiewaniu...