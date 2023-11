Katarzyna Bujakiewicz poszła nawet do znajomego onkologa z wynikami badań Ani Przybylskiej. Liczyła na pozytywne wiadomości.

- Jeszcze we wrześniu zasniosłam ostatnie wyniki Ani do znajomego onkologa. "Daj mi cokolwiek, jakąś iskierkę chociaż" - prosiłam. Przejrzałam dokumenty i odrzekł: "Kasiu, przykro mi, ale to kwestia dwóch tygodni". Nie pomylił się ani o dzień - powiedziała aktorka.