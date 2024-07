Katarzyna Bujakiewicz ogromną popularność zdobyła dzięki roli siostry Marty w "Na dobre i na złe". Aktorka bardzo uwielbia medyczne produkcje, dlatego zgodziła się zagrać pielęgniarkę w "Lekarzach". Na szczęście tym razem jej postać nie jest już naiwną osobą, ale ma wyrazistą i silną osobowość.

W produkcji TVN gwiazda zaliczyła scenę w łóżku z kobietą. O tym jak jej się pracowało na planie opowiedziała w wywiadzie dla "Gali". Gwiazda nie kryje, że była wtedy podekscytowana.

- Oooo, a jaka ja jestem podekscytowana! Bo całować się z taką kobietą jak Agnieszka Więdlocha to sama przyjemność. Ale poważnie mówiąc, ja bardzo lubię kobiety i spędzam z nimi dużo czasu. Mam całą bandę przyjaciółek, z którymi niejednokrotnie wylądowałyśmy we wspólnym łóżku. Kiedy kręciliśmy tę scenę w "Lekarzach", czułam mniej więcej tak, jak się czuję, gdy całuję na planie faceta. Po prostu podchodzę do tego w zawodowy sposób. Ale muszę przyznać, że ekipa była zachwycona. Oni mieli dużą radość, że mogli to kręcić. Tego dnia na planie był pełen komplet. Nikt nie wyszedł na papierosa ani do toalety - wspomina aktorka.