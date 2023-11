Zaledwie kilka dni temu władze TVN opublikowały w sieci oświadczenie, w którym poinformowały, że w trybie natychmiastowym kończą współpracę z Katarzyną Bosacką. Dziennikarka była gwiazdą stacji przez 13 lat, a w tym czasie prowadziła takie programy jak: "Wiem, co jem i wiem, co kupuję", "Gwiazdy od kuchni" czy "Co nas truje". Niestety, w miniony wtorek Katarzyna Bosacka zakończyła swoją pracę w TVN.

(...) Przyczyną uzasadniającą decyzję jest wykorzystanie przez Panią Katarzynę Bosacką swojego wizerunku na rzecz innej firmy, pomimo zakazu wynikającego z umowy - czytamy w oświadczeniu opublikowanym na stronie tvn.pl.

Okazuje się, że Katarzyna Bosacka nie musiała długo szukać nowej pracy. Była gwiazda TVN ma już nawet konkretny plan dotyczący jej zawodowej przyszłości. Już wkrótce poprowadzi nowy program!

Katarzyna Bosacka odchodzi z TVN. Co dalej?

Katarzyna Bosacka już następnego dnia po tym, jak w sieci pojawiło się oświadczenie TVN, opublikowała wpis, w którym przyznała, że dostała już pięć propozycji współpracy. Co więcej, okazuje się, że dziennikarka już za kilka tygodni rusza z nowym projektem! Katarzyna Bosacka otwiera własny kanał na YouTube. Jak będzie się nazywał? Zobaczcie, co zdradziła sama gwiazda!

Już w środę miałam pięć propozycji nowej pracy, ale ostatecznie zdecydowałam, że w sierpniu uruchomię własny kanał na YouTube. Będzie nazywał się „Eko Bosacka” i będę w nim opowiadała o prostym, ekologicznym życiu, zdrowej żywności itd. Będzie można też wchodzić w interakcje ze mną: zadawać pytania, na które odpowiem- Katarzyna Bosacka zdradziła w rozmowie z portalem wirtualnemedia.pl.

Będziecie oglądać nowy program Katarzyny Bosackiej?

Katarzyna Bosacka zdradziła, co będzie robić po zakończeniu współpracy z TVN.

East News

W sierpniu ruszy kanał dziennikarki na YouTube.