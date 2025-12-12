Katarzyna Bosacka, znana dziennikarka i specjalistka od zdrowego żywienia, nie zwalnia tempa. Po niedawnym ślubie z nowym partnerem, rozpoczyna kolejny etap swojej zawodowej kariery. Jak się okazało, Bosacka podejmuje nowe zawodowe wyzwanie.

Katarzyna Bosacka w nowym programie!

Bosacka zapowiedziała na Instagramie, że poprowadzi nowy program kulinarny "Top Gar" na antenie TVP2! To powrót do jej największych pasji – zdrowego żywienia oraz edukowania Polaków w zakresie mądrych i świadomych zakupów.

Mam dla Was takie cudne wiadomości z rana obwieściła.

„Top Gar” to produkcja kulinarna, której celem będzie promocja zdrowej kuchni opartej na rodzimych produktach. Bosacka planuje podzielić się z widzami swoją wiedzą na temat czytania etykiet, porównywania cen do jakości i wyborów konsumenckich. Program nie będzie jednak klasyczną produkcją restauracyjną – jego formuła skupia się na codziennym gotowaniu w domach zwykłych Polaków.

Jak zaznaczyła sama prowadząca, „nie będzie rzucania patelniami ani tłuczenia garami”.

Powiem wprost, że nie będę robić tego programu w restauracjach, ponieważ się na tym nie znam. Nigdy nie byłam restauratorką. Jestem wspaniałą konsumentką dań restauracyjnych, ale na tym kończy się moje doświadczenie. Na pewno nie będę rzucać patelniami ani tłuc garami, bo to nie mój styl. Chcę raczej zachęcać, namawiać i otwierać oczy mówiła na łamach Plejady.

Kiedy premiera "Top Gar"?

Zdjęcia do programu „Top Gar” mają rozpocząć się już w styczniu, natomiast emisja planowana jest na luty. Program będzie nadawany na antenie TVP2. Produkcja odbędzie się nie w restauracjach, a w prawdziwych domach uczestników, co ma podkreślić jego autentyczność i bliskość codziennego życia widzów.

Nowa fucha Katarzyny Bosackiej w TVP ma duże szanse stać się hitem. Do programu „Top Gar” zostały zaproszone rodziny, które przeszły wcześniej zorganizowany casting. Wybór padł na osoby otwarte na kulinarne eksperymenty, lubiące gotować i chętne do dzielenia się swoją codziennością.

Każdy odcinek ma odbywać się w innym domu, gdzie Katarzyna Bosacka będzie gotować wspólnie z domownikami, dzieląc się praktycznymi wskazówkami i wiedzą na temat zdrowego odżywiania. „Top Gar” ma pokazać, że zdrowe i świadome gotowanie jest możliwe niezależnie od budżetu czy doświadczenia kulinarnego.

