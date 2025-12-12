Aleksandra Gałczyńska zdobyła popularność dzięki roli Adelajdy Heskiej w serialu „Korona królów”. W 2024 roku dołączyła do obsady „Sprawiedliwi. Trójmiasto”, gdzie wciela się w postać podkomisarz Alicji Lipiec. Gałczyńska swoją przygodę z aktorstwem rozpoczęła od młodego wieku. Ukończyła szkołę filmową w Łodzi, a już przed zakończeniem studiów rozpoczęła pracę zawodową na scenie i ekranie. Mimo intensywnej kariery zawodowej, aktorka przygotowuje się teraz do najważniejszej roli – roli mamy!

Aleksandra Gałczyńska ogłasza ciążę

31-letnia Aleksandra Gałczyńska podzieliła się radosną wiadomością. W emocjonalnym wpisie na Instagramie ogłosiła, że wraz ze swoim mężem spodziewają się pierwszego dziecka.

Świąteczna aura skłoniła nas, żeby podzielić się z Wami tą wspaniałą wiadomością: w nowym roku będzie nas więcej o jedno życie. Czekamy na Ciebie, Maluszku napisała.

Do wpisu aktorka dodała zdjęcia z ciążowej sesji zdjęciowej, w tym fotografię ciążowego brzuszka oraz zdjęcie z badania USG. Pod postem momentalnie pojawiła się lawina gratulacji, zarówno od fanów, jak i znajomych z branży.

Czyli ten brzuch to nie był od tych obiadów na planie??? Gratulacje Ola i Marcin!

Cóż za wspaniała wiadomość! Nasze najszczersze gratulacje! Życzymy łatwej ciąży, dobrego zdrowia i dobrego nastroju! Czekam na cud...

Woooow!!!! Gratulacje !!! Wyglądasz przepięknie!

Kim jest ojciec dziecka? Marcin Gałczyński to uznany reżyser

Marcin Gałczyński, 43-letni reżyser, od lat związany z polską branżą telewizyjną, jest mężem Aleksandry Gałczyńskiej. Pracował przy znanych produkcjach takich jak „Barwy szczęścia”, „Blondynka” i „Korona królów”. Para świętowała niedawno czwartą rocznicę ślubu, a teraz mają kolejny powód do radości – oczekują narodzin pierwszego dziecka.

Aleksandra Gałczyńska pochodzi z Wysokiego Mazowieckiego na Podlasiu. Obecnie związana jest zawodowo z Teatrem Miejskim w Gliwicach, gdzie od 2022 roku występuje na scenie. Umiejętnie łączy pracę teatralną z karierą telewizyjną, zdobywając coraz większe uznanie widzów w całym kraju.

Przesyłamy najserdeczniejsze gratulacje dla przyszłych rodziców!

