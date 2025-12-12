Aktorka znana z hitu TVP jest w ciąży! Pokazała rozczulające kadry
Aleksandra Gałczyńska podzieliła się poruszającą wiadomością. 31-letnia aktorka i jej 43-letni mąż Marcin Gałczyński spodziewają się pierwszego dziecka. Zdjęcia brzuszka i USG wywołały lawinę gratulacji!
Aleksandra Gałczyńska zdobyła popularność dzięki roli Adelajdy Heskiej w serialu „Korona królów”. W 2024 roku dołączyła do obsady „Sprawiedliwi. Trójmiasto”, gdzie wciela się w postać podkomisarz Alicji Lipiec. Gałczyńska swoją przygodę z aktorstwem rozpoczęła od młodego wieku. Ukończyła szkołę filmową w Łodzi, a już przed zakończeniem studiów rozpoczęła pracę zawodową na scenie i ekranie. Mimo intensywnej kariery zawodowej, aktorka przygotowuje się teraz do najważniejszej roli – roli mamy!
Aleksandra Gałczyńska ogłasza ciążę
31-letnia Aleksandra Gałczyńska podzieliła się radosną wiadomością. W emocjonalnym wpisie na Instagramie ogłosiła, że wraz ze swoim mężem spodziewają się pierwszego dziecka.
Świąteczna aura skłoniła nas, żeby podzielić się z Wami tą wspaniałą wiadomością: w nowym roku będzie nas więcej o jedno życie. Czekamy na Ciebie, Maluszku
Do wpisu aktorka dodała zdjęcia z ciążowej sesji zdjęciowej, w tym fotografię ciążowego brzuszka oraz zdjęcie z badania USG. Pod postem momentalnie pojawiła się lawina gratulacji, zarówno od fanów, jak i znajomych z branży.
Czyli ten brzuch to nie był od tych obiadów na planie??? Gratulacje Ola i Marcin!
Cóż za wspaniała wiadomość! Nasze najszczersze gratulacje! Życzymy łatwej ciąży, dobrego zdrowia i dobrego nastroju! Czekam na cud...
Woooow!!!! Gratulacje !!! Wyglądasz przepięknie!
Kim jest ojciec dziecka? Marcin Gałczyński to uznany reżyser
Marcin Gałczyński, 43-letni reżyser, od lat związany z polską branżą telewizyjną, jest mężem Aleksandry Gałczyńskiej. Pracował przy znanych produkcjach takich jak „Barwy szczęścia”, „Blondynka” i „Korona królów”. Para świętowała niedawno czwartą rocznicę ślubu, a teraz mają kolejny powód do radości – oczekują narodzin pierwszego dziecka.
Aleksandra Gałczyńska pochodzi z Wysokiego Mazowieckiego na Podlasiu. Obecnie związana jest zawodowo z Teatrem Miejskim w Gliwicach, gdzie od 2022 roku występuje na scenie. Umiejętnie łączy pracę teatralną z karierą telewizyjną, zdobywając coraz większe uznanie widzów w całym kraju.
Przesyłamy najserdeczniejsze gratulacje dla przyszłych rodziców!
