Katarzyna Bosacka dzięki programowi "Wiem co jem" stała się w opinii widzów prawdziwym ekspertem od spraw żywieniowych. Poradnik przyniósł jej również ogromną popularność, a także przysporzył kilku wrogów, do których należą m.in. firmy produkujące produkty spożywcze. Zobacz: Bosacka ma coraz więcej wrogów. Kto nie lubi jej najbardziej?

W ostatnim numerze dwutygodnika "Gala" Bosacka udzieliła wywiadu, w którym przyznała się, że od czasu do czasu w jej domu gości śmieciowe jedzenie.

- Moje dzieci - co może być szokujące - od czasu do czasu zjedzą chipsy, a ja napiję się łyka coli. Ale nie ma tego w domu na co dzień. Zamiast coli jest mleko i domowa lemoniada.