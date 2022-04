Katarzyna Ankudowicz straciła ciążę. "Najtrudniejsze było czekanie, aż się sama usunie" - wyznaje

Katarzyna Ankudowicz zachwyciła fanów odważnym zdjęciem z plaży. Aktorka "Pierwszej miłości" zapozowała topless, eksponując swoją figurę. Aż trudno uwierzyć, że zaledwie pół roku temu została mamą! Nie wszystkim jednak tak odważna fotografia przypadła do gustu. Czy aktorka faktycznie przesadziła? Zobacz także: Aleksandra Żebrowska pokazała brzuch po ciąży i opublikowała szczery wpis: "Nie straciłam ciała - przeciwnie" Katarzyna Ankudowicz pokazała figurę pół roku po porodzie Katarzyna Ankudowicz bardzo ceni sobie swoją prywatność. Rzadko bywa na branżowych wydarzeniach i nie pozuje na ściankach. Nic dziwnego, że zdjęcia, które zamieszcza w sieci są tak chętnie komentowane przez fanów. Ostatnie szczególnie zwróciło uwagę miłośników aktorki, ponieważ pozowała na nim niemalże zupełnie nago! To też ja. Love xxx - napisała pod zdjęciem Internauci nie szczędzili komplementów, zachwycając się idealną figurą aktorki, tym bardziej, że w marcu została mamą. - Wow... ciała nie jedna kobieta pozazdrościć, 😊 ale zdjęcie bardzo odważne jak na publikację. 🙃 - Pani to w ogóle jest przepiękną kobietą 😀 Katarzyna Ankudowicz podziękowała za komplementy i przyznała, że jest wdzięczna za "loterię genów", którą otrzymała. Jednak nie wszystkim tak odważne zdjęcie przypadło do gustu: - Pani Kasiu, po co? - Szkoda bo pani jest jedna z tych nielicznych gdzie talent sam się obroni, tym bardziej mi szkoda Aktorka postanowiła odpowiedzieć na ten zarzut: Tylko nie rozumiem jaki związek ma jedno z drugim🧐 i znam bardzo bardzo dużo utalentowanych ludzi - w wielu dziedzinach, i też niespecjalnie mają się przed czym bronić 🤷‍♀️ A Wy co...