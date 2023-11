Reklama

Kasia Warnke i Piotr Stramowski to obecnie jedna z najgorętszych par w polskim filmie! Ostatnio zarówno Kasia, jak i Piotr, w produkcjach, w których występują, muszą grać sceny pocałunków czy seksu z innymi aktorami. Jakie podejście do sprawy ma Warnke? Czy jest zazdrosna o męża? A czy Piotr jest zazdrosny o nią? Zobaczcie co nam powiedziała Kasia!

Lubicie Piotra i Kasię?