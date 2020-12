Kasia Tusk zostawiła telefon bez opieki. Jej córka zrobiła zaskakujące zdjęcia!

Kasia Tusk w mediach społecznościowych relacjonuje sporą część swojego życia i od czasu do czasu pojawia się tam również jej córeczka. Teraz okazuje się, że to ona została główną bohaterką nie jednego zdjęcia, ale całej serii! Okazuje się, że blogerka zostawiła swój telefon bez opieki i szybko przejęła go jej córka. Dziewczynka włączyła aparat i... wykonała sobie małą sesję fotograficzną! Spójrzcie na jej efekty...

Kasia Tusk pochwaliła się zdjęciami, które zrobiła jej córka!

Rodzice małych dzieci wiedzą, że pozostawienie telefonu w zasięgu rąk malucha może źle się skończyć. Nie raz każdy z nas słyszał podobne historie, które często bawią do łez. Teraz okazuje się, że to spotkało Kasię Tusk. Córka blogerki znalazła telefon należący do swojej mamy i postanowiła wykorzystać tę nową i fascynującą zabawkę. Dziewczynka zrobiła serię zdjęć i nagrań wideo swojej... stopie.

Blogerka potraktowała to jako nauczkę i pod screenem zdjęć córki napisała, że to dla niej "karna stópka" za pozostawianie telefonu w zasięgu rąk malucha:

Karna stópka za to, że mama zostawiła telefon bez opieki - napisała Kasia Tusk pod screenem serii zdjęć autorstwa jej córki.

Córka Kasi Tusk towarzyszy na co dzień swojej mamie, która często robi zdjęcia do mediów społecznościowych i poszła w jej ślady. Patrząc na ilość zdjęć, wygląda na to, że ta zabawa bardzo się spodobała dziewczynce...

