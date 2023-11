Kasia Tusk jest jedną z najpopularniejszych blogerek. Od czasu do czasu dzieli się z fankami swoimi sposobami na pielęgnację. Jakiś czas temu zdradziła, jak dba o rozjaśniane włosy, a teraz przyznała, że sama dba o swoje paznokcie i nie zamierza tracić wielu godzin na profesjonalny manicure w salonach kosmetycznych. Okazuje się, że Kasia Tusk ma prosty i szybki sposób na idealne paznokcie, który świetnie sprawdza się przy małym dziecku. Zobaczcie, o co chodzi!

Blogerka w tym roku została mamą i nie raz przyznawała, że jej codzienne życie musiało zostać przeorganizowane. Nie ma czasu na to, aby poświęcać wiele godzin na pielęgnację paznokci, dlatego postawiła na prostotę i naturalny wygląd:

Ja od lat staram się mieć czyste, opiłowane paznokcie pomalowane odżywką w delikatnym, naturalnym kolorze. Dlaczego? Bo nie widać wtedy ewentualnych niedociągnięć, nie trzeba czekać pół godziny aż lakier wyschnie i co najważniejsze – aby zrobić manicure nie muszę się z nikim umawiać ani wychodzić z domu – napisała Kasia Tusk na blogu.

Okazuje się, że takie rozwiązanie idealnie sprawdza się, gdy mamy w domu małe dziecko:

Polecam takie rozwiązanie przy dzieciach, ale jeśli z jakiegoś powodu nie wyobrażacie sobie naturalnego podejścia do tej kwestii, to pamiętajcie o tym, że najbardziej wyrafinowane kolory czy ozdoby na paznokciach wyglądają wyjątkowo niechlujnie, jeśli nie są wykonane na „tip top”. No i czas… ich aplikacja zajmuje mnóstwo czasu - dodała blogerka.