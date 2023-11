Kasia Tusk jest jedną z najpopularniejszych blogerek, które wyznają zasadę im mniej tym lepiej. Jej stylizacje są proste, ponadczasowe, a inspiracje influencerka czerpie ze stylu francuskich ikon mody. Jej najnowsze zdjęcie, które opublikowała na Instagramie udowadnia, że klasyka zawsze wygląda dobrze. Na uwagę zasługuje nie tylko jej płaszcz, ale przede wszystkim buty! Te kozaki to prawdziwy hit. Znajdziemy je w topowej sieciówce. Zobaczcie, ile kosztują...

Kasia Tusk w kozakach z Zary!

Blogerka kocha ponadczasową klasykę, a jej prawdziwa miłość to trencze, białe koszule i kozaki. Model butów, który wybrała to najnowsza kolekcja Zary. Długie, skórzane kozaki to prawdziwy hit w tym sezonie. Kasia Tusk zdecydowała się na brązowy model za kolano, który kosztuje 599 zł. Cieszy się on tak dużą popularnością, że w sklepie internetowym Zary wszystkie rozmiary zostały już wyprzedane!

Kasia Tusk o swoim stylu

Kasia Tusk podkreśla, że najważniejsze, aby kobieta dobrze czuła się w tym, co zakłada. Na dowód tego przytacza słowa Prady:

W trakcie ostatniego tygodnia mody w Mediolanie Miuccia Prada, tuż przed swoim pokazem powiedziała prasie "w tym momencie, gdy wszystkiego jest w nadmiarze – za dużo mody, za dużo ubrań – chciałam, aby to osoba była najważniejsza”. - czytamy na Instagramie Kasi Tusk.

Blogerka często jest pytana przez swoje fanki z jakich sklepów są ubrania, które nosi. Zawsze stara się o tym informować, ale tym razem porusza inny temat. Zachęca do skupienia uwagi na osobę, którą widzimy, a nie tylko na jej ubraniach! To kobieta jest najważniejsza, co podkreślał również Peter Lindbergh. Słynny fotograf uważał, że to kobieta jest zawsze ważniejsza niż ubrania, które nosi. Dlatego Kasia Tusk w imię tych zasad stawia na klasykę i ponadczasowe zestawy, które zawsze są modne. Jak sama pisze trencz nigdy jej się nie znudzi:

Trencze to moja miłość jeszcze z czasów, gdy wszystkie blogerki robiły sobie zdjęcia z (jednorazowym) kubkiem ze Starbunia - czytamy na blogu makelifeeasier.pl

Podoba Wam się styl Kasi Tusk?

Ten model kozaków cieszy się ogromną popularnością na Instagarmie!

