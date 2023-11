Kasia Tusk zawsze wygląda doskonale. Jej prosty i minimalistyczny styl jest inspiracją dla wielu kobiet. Jednak blogerka w sieci pokazuje nie tylko swoje stylizacje, ale również kulinarne eksperymenty. Jak wiadomo jesień to pora na grzybobranie, więc córka Donalda Tuska zabrała swojego psa i wyruszyła na zbiory. Czy udało jej się uzbierać pełny kosz?

Blogerka, jak zawsze stylowa pochwaliła się swoim ulubionym miejscem, w którym zawsze zbiera grzyby. Okazuje się, że uzbierała tam pełny kosz. Kasia Tusk zauważa, że w lesie spotkała mnóstwo grzybiarzy, biorąc pod uwagę słoneczną pogodę, nic w tym dziwnego! Pod zdjęciem napisała:

Gdy o 5.40 rano wiesz, że to jest już ostateczne przebudzenie ???????? to pozostaje Ci tylko zapakować całą ekipę do samochodu i ruszyć na grzyby. Wczoraj, w trójmiejskich lasach było chyba więcej grzybiarzy niż grzybów (a tych drugich też było sporo) ale my mamy swoje miejscówki ???? Chociaż z pełnego kosza została może 1/3 (????) to w całym mieszkaniu pachnie teraz grzybowym risotto ???? Pamiętajcie, aby w lesie psa trzymać zawsze na smyczy - napisała Kasia Tusk na Instagramie.